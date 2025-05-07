Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Alanına Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenebilir enerji yatırımları hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 2024 yılına ait yenilenebilir enerji yatırımları açılış töreninde, muhalefeti eleştirerek, “Bütün bu rekorların, gelişmelerin, geleceğe odaklanan vizyon projelerinin hiçbiri muhalefetin gündeminde değil. Ekonomik büyümeymiş, yatırımmış, dış politikaymış, enerji hamleleriymiş bunların hiçbirini takip etmiyorlar, hiçbiri ile ilgilenmiyorlar, küresel ölçekte yaşanan gelişmelere de gözlerini kapatmışlar” şeklinde ifade etti.

ERDOĞAN, YENİLENEBİLİR ENERJİDE YATIRIMLARIN GEREKEN ÖNEMİ

2024 yılı kapsamında tamamlanan yenilenebilir enerji yatırımlarının açılışı için bir araya geldiklerini belirtirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile ekibine teşekkür etti. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde enerji dönüşümü, madencilik, arz güvenliği ve kritik mineraller gibi başlıklar hakkında Türkiye’nin potansiyelini değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, ülkenin enerji alanında önemli bir ivme kazandığını belirtti.

TÜRKİYE, ENERJİDE KENDİ İLE YARIŞIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenebilir enerji projelerinin toplu açılış merasiminin gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Bugün de son yıllarda atılım yaptığımız yenilenebilir enerji alanında hizmete alınan projelerin toplu açılış merasimini gerçekleştiriyoruz. Enerjinin, özellikle de enerji arz güvenliğinin birçok devlet için en önemli meseleleri arasında yer aldığı bir dönemdeyiz” dedi. Türkiye’nin enerji talebinin hızla arttığını ve bu durumun küresel ısınma tehdidiyle beraber yeni riskler getirdiğini belirtti.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE DÜNYADAKİ TEHLİKELER

Enerji arz güvenliğinin sağlanmasının devletler için bir beka meselesi haline geldiğine dikkat çeken Erdoğan, enerji talebinin artmasıyla birlikte temel enerji kaynaklarının azalmakta olduğunu ve bu durumun dünya genelinde kirliliği arttırdığını söyledi. Düşük kaynaklar ve artan taleple birlikte ülkelerin enerji politikalarını buna göre oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, her devletin enerji kaynaklarını güvence altına alma çalışmalarının arttığını belirtti.

ENERJİ REKABETİ VE KÜRESEL SORUNLAR

Erdoğan, enerji meselelerinin küresel çapta bir sorun olarak değerlendirildiğine dikkat çekerek, “Son yıllarda yaşanan krizlerin hepsi enerji ile bağlantılıdır. Enerji yarışı birçok bölgedeki gerilimlerin sebebidir” dedi. Enerji meselesini rekabet unsuru değil, iş birliği vesilesi olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, yapılan yatırımlar ve projelerle ülkenin enerjisini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI VE GELECEK HEDEFLERİ

Erdoğan, şu anda Avrupa’da yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından beşinci, dünya genelinde ise on birinci sırada olduklarını ifade etti ve 2025 yılı itibarıyla kurulu gücünün 118 bin 185 megavata çıkacağını belirtti. Ayrıca, 2035 yılından itibaren hedeflerinin güneş ve rüzgar kurulu gücünü 120 bin megavata ulaşmak için 80 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını dile getirdi.

2024 YILINDAKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

2024 yılı boyunca toplam 6 bin 182 elektrik üretim santrali açıldığını ve bunun yaklaşık 5 milyar dolarlık bir yatırım değeri olduğuna dikkat çekerken, kurulu gücün yüzde 98’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu belirtti. 2024 yılında gerçekleştirilen yenilenebilir yatırımların yıllık üretim kapasitesinin 23,8 kilowatt saat olduğunu ve bu durumun doğalgaz ile karşılandığında 1,3 milyar dolarlık tasarruf sağladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl içerisinde gerçekleşen yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde yıllık 12.5 milyon ton karbondioksit salınımının engellendiğini; dolayısıyla Türkiye’nin asıl gündeminin, enerji alanındaki gelişmeler olduğunu vurguladı.