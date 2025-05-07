Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Alanında İvme Kazandık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar yaptı. Son yıllarda gerçekleştirilen petrol ve doğalgaz keşiflerinin kritik rolüne değinen Erdoğan, “Başarılı alanlarımızın en başında enerji sektörü geliyor. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar’daki keşifler ile makus talihimizi değiştirdik. Türkiye’yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye’nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor.” ifadelerini kullandı.

ENERJİ ALANINDAKİ YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında “Aziz milletim, Enerji Bakanlığı’mızın kıymetli mensupları, sizleri tüm kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine hoş geldiniz.” diyerek katılımcılara selamladı. Ayrıca, ülkenin enerji alanında kaydettiği ilerlemeyi vurguladı. “Kendimizle yarış halindeyiz. Törenimizin ve resmen hizmete sunduğumuz yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları ülkemize kazandıran firma ve kurumlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.” dedi. Enerji ihtiyacının arttığı bir dönemde çevresel risklerin de büyüdüğünü belirten Erdoğan, enerji sarfiyatından doğan sera gazı zararlarının önemine dikkat çekti.

ENERJİ KESİNTİLERİ VE GÜVENLİK

Erdoğan, enerji talebinin hızla yükseldiği ve enerji kaynaklarının azaldığını ifade ederek, “Gelişmiş devletler dahil tüm ülkeler enerji politikalarını bu tabloya göre planlamakta” şeklinde konuştu. Avrupa’daki enerji kesintilerinin enerjinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Gelecekte enerji ile ilgili gerilimleri daha fazla göreceğimizin altını çizen Erdoğan, “Biz enerjiyi çıkarların uzlaşacağı, bir iş birliği meselesi olarak görüyoruz.” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE YATIRIMLAR

Erdoğan, gelecekte enerji talebinin yüzde 50 artacağını öngördüklerini ve bu doğrultuda yenilenebilir enerjinin önemli bir sac ayağı olduğunu vurguladı. “Hedeflerimize ulaşmak için yenilenebilir enerji en önemli sac ayaklarından biri. Avrupa’da 5, dünyada 11. sırada yer alıyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, güneş enerjisi kapasitesinin 21 bin 803 megavata ulaştığını belirten Erdoğan, rüzgar ve güneş enerjisine 120 bin megavata kadar çıkmayı hedeflediklerini ve sektörde 500 imalatçının bulunduğunu söyledi.

YATIRIMCILARA DESTEK

Cumhurbaşkanı, yatırımcıların karşılaştığı zorlukları göz ardı etmeyeceklerini ve bürokrasi süreçlerini hızlandıracaklarını bildirdi. “48 aya varan izin süresini 18 aya düşüreceğiz.” diyerek TBMM’ye bu konuyla ilgili bir düzenleme sunacaklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarının diğer ülkelerden daha fazla olduğunu vurguladı ve ülkenin en büyük ihtiyacının hizmet ve eserleri yarıştırmak olduğunu sözlerine ekledi.