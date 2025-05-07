Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Alanında İvme Kazandık

ENERJİ SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE’YE BÜYÜK YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde konuşma yaptı. Son yıllardaki petrol ve doğal gaz keşiflerinin önemine vurgu yapan Erdoğan, “Başarılı alanlarımızın en başında enerji sektörü geliyor. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar’daki keşifler ile makus talihimizi değiştirdik. Türkiye’yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük” dedi.

KONUŞMADA ÖNE ÇIKAN NOKTALAR

Erdoğan, konuşmasında tüm kalbi duygularıyla enerjinin kıymetli mensuplarını selamladı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne hoş geldiklerini söyledi. Törenin anlamına değinen Erdoğan, “Ülkemizin enerji alanında farklı bir ivme kazandığı herkes tarafından ifade ediliyor. Kendimizle yarış halindeyiz. Törenimizin ve resmen hizmete sunduğumuz yatırımların hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Bu yatırımları ülkemize kazandıran firma ve kurumlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

ENERJİ POLİTİKALARI VE GÜVENLİK

Enerjinin tüm devletlerin önemli meseleleri arasında girdiği bir dönemden geçildiğini belirten Erdoğan, “Enerji ihtiyacının her gün arttığı tabloda küresel ısınma tehdidi ile karşı karşıya olan çevreye yeni riskler ekleniyor” dedi. Gelişmiş ülkeler dahil herkesin enerji politikalarını mevcut duruma göre planladığını kaydeden Erdoğan, “Bu meseleler doğrudan milli güvenliğe tehdit konular olarak görülüyor ve birer beka meselesine dönüşmüştür” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİDEKI HEDEFLER

Erdoğan, “Enerjide talebin 2035’e kadar yüzde 50 artacağını görüyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için yenilenebilir enerji en önemli sac ayaklarından biri” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5. ve dünyada 11. sırada yer aldığını belirten Erdoğan, “Rüzgar ve güneş enerjisinde 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız” şeklinde konuştu.

YATIRIMCILARA DESTEK

Cumhurbaşkanı, “Yenilenebilir enerjide yatırımcılarımızın yanında oluyoruz” diyerek sektörde 500 imalatçının bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, izin süreçlerini hızlandırmak amacıyla 48 aya varan izin süresinin 18 aya düşürüleceğini vurguladı. Erdoğan, “Tüm bu rekorların, gelişmelerin, vizyon odaklarımız muhalefetin gündeminde yer almıyor” diyerek muhalefeti eleştirdi.

YENİLENEBİLİR YATIRIMLARIN ETKİSİ

2024 yılı itibarıyla 81 ilde 6 bin 182 elektrik üretim santralinin devreye alınacağını belirten Erdoğan, toplam yatırım değerinin 5 milyar dolar olduğunu hatırlattı. “Yenilenebilir yatırımların yıllık kapasitesi 23.8 teravat saattir. Sağladığı tasarruf ise 1.3 milyar dolardır” açıklamasında bulundu. Temiz enerji yatırımlarını teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceklerini söyledi.