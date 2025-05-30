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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Enflasyonda İyileşmeler Gözlemleniyor”

ENFLASYONDA GÖRÜLEN İYİLEŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon konusunda önemli gelişmeler yaşandığını belirtti. “Temel önceliğimiz olan enflasyonda gözler görülür iyileşmeler kaydettik. Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor” şeklinde konuştu. Bu açıklama, ekonomik durumu iyileştirme çabalarının etkisini gösteriyor.

DOĞRU YÖNDE ATILAN ADIMLAR

Erdoğan’ın vurguladığı bu rakamlar, alınan önlemlerin sonuç verdiğini ve doğru yönde atılan adımların önemini ortaya koyuyor. Ekonomideki bu olumlu değişikliklerin, halk üzerindeki etkisi de önümüzdeki dönemde daha belirgin hale gelecektir. Enflasyonun düşmesi, vatandaşların alım gücünü artırarak ekonomik istikrarı sağlıyor.

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