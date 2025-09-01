Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan’la Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin’in Tiencin kentinde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, görüşmenin içeriği hakkında bilgiler verildi.

İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti’nde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti.” dedi. Görüşmede, Güney Kafkasya’da kalıcı istikrar ve barışa yönelik atılan adımlar doğrultusunda Türkiye-Ermenistan ilişkileri üzerinde duruldu. Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnun olduğunu ifade etti ve Türkiye’nin bölgedeki barış, istikrar ve kalkınmayı desteklemeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında iş birliğini artırmaya yönelik adımların değerlendirildiğini söyledi.