Cumhurbaşkanı Erdoğan Eserleri Tanıttı

KIBRIS’TA MUAZZAM ESERLERİN AÇILIŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirdiği temaslar sırasında önemli açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesabından duyuru yapan Erdoğan, “Bugün Akdeniz’in incisi, direnişin kalesi, vatan sevdasının ebedi ocağı, Mehmetçik ve Mücahitlerin destan yazdığı topraklarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeydik. Sağlam Devlet, Saygın Gelecek şiarıyla bu topraklara kazandırdığımız muazzam eserlerin açılışını gerçekleştirdik” dedi.

CUMHURİYET YERLEŞKESİ PROJESİ

Cumhuriyet Yerleşkesi Projesi’nin, Kuzey Kıbrıs’ın gurur kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, bu projenin “Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolü” olduğunu vurguladı. “Haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürü” şeklinde ifade ettiği bu yerleşke, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasında kader ortaklığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

MİMARİ VE DEMOKRASİ SEVDASI

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binasının modern mimarisiyle devletin vakarını temsil ettiğini, Meclis binasının ise Kıbrıs Türk halkının demokrasi sevdasını sembolize ettiğini kaydetti. Kıbrıs Türk halkının adaletsizlikler karşısındaki mücadelesinin bir nişanesi olan bu yerleşkenin açılışının hayırlı olmasını dile getirdi. Ayrıca, bu projeye katkıda bulunanlara teşekkür ettiğini belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Yerleşkesi Projemizin açılışını yaptığımız bu eser şölenine, bu tarihi ana tanıklık eden kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KARDEŞLİK MESAJI

Son olarak, Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dört bir yanındaki kardeşlerine en kalbi duygularla selam gönderdiğini açıkladı. Bu açılış, hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs için tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.