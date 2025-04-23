Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etkinliklere Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli etkinliklere katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte çocukları kabul edecek.
TRT 47. ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ
Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılım sağlayacak.
İKLİM VE ADİL GEÇİŞ ÜZERİNE TOPLANTI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İklim ve Adil Geçiş Üzerine Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na da iştirak edecek.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KONSERİ
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri’ne katılacak.