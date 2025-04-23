Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etkinliklere Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli etkinliklere katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte çocukları kabul edecek.

TRT 47. ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ

Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılım sağlayacak.

İKLİM VE ADİL GEÇİŞ ÜZERİNE TOPLANTI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İklim ve Adil Geçiş Üzerine Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na da iştirak edecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KONSERİ

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri’ne katılacak.

ÖNEMLİ

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23 Nisan Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak, bu hizmetler arasında şehir içi raylı sistemler ve belediye otobüsleri yer alacak.
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23 Nisan Tatili Okullarda Geçerli

23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak resmi tatil olarak kutlanacak ve liseler de bu nedenle tatil olacak.

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