Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evlilikteki Zorlukları Ele Aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumsal yanlış algılarla mücadelenin önemine dikkat çekti. “Dijital mecraların etkisiyle toplumda günden güne yayılan yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz. İster töre, ister gelenek, ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz” dedi. Erdoğan, bu açıklamaları Vakıflar Haftası dolayısıyla düzenlenen “101 Yıla Özel 101 Vakıf Eser Toplu Açılış Töreni”nde yaptı. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenleri kutlayan Cumhurbaşkanı, “Sizlerle birlikte ülkemizin ve kültür coğrafyamızın dört bir yanında vakıf mirasımızı tüm ihtişamıyla yaşatan, kendilerini hayra vakfeden tüm vakıf insanlarının, hayırseverlerimizin Vakıf Haftası’nı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Vakıfların Teması “Vakıf ve Aile”

Bu yılki Vakıflar Haftası’nın temasının “Vakıf ve aile” olarak belirlendiğini söyleyen Erdoğan, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin hayırlı olmasını diledi. “Bu önemli haftanın medeniyetimizin iki taşıyıcı sütunu olan vakıf ve aile ekseninde idrak edilmesini fevkalade isabetli buluyorum” dedi. Türkiye’nin sayılı ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, “Gerçekten göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz ve bu nadide mirası tevarüs etmekten iftihar ediyoruz” ifadesini kullandı.

Kültürel Mirasın Korunması

Köklü vakıf geleneğinin korunma görevinin 101 yıldır Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğünü belirtti. “Tarihimiz, hafızamız, kimliğimiz ve istikbalimiz açısından çok ağır bir sorumluluğu ifade eden Genel Müdürlüğümüzün 101. kuruluş yılını tebrik ediyorum” diyen Erdoğan, restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserinin toplu açılışını gerçekleştireceklerini açıkladı. Ardından, “Titiz bir restorasyon sürecinin ardından hizmete alınan bu eserler, ülkemiz ve gönül coğrafyamızdaki dostlarımız için hayırlı olsun” dedi.

Vakıf Medeniyeti ve İyilik Anlayışı

Vakıf medeniyetinin temel unsurlarından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mirasın yaşatılmasının önemine vurgu yaptı. “Biz tüm vasıflarımızla aynı zamanda bir vakıf medeniyetiyiz” diyen Erdoğan, insana yapılan iyiliklerin her zaman değerlendirildiğini belirtti. Toplum için faydalı çalışmalar yapan vakıf ve hayırseverleri takdir ederek, bu değerlerin yaşatılması gerektiğine dikkat çekti.

Mehir Vakfı’nın Destekleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehir Vakfı’nın faaliyetlerinden bahsederek, deprem bölgesindeki gençlere destek sağlayan bu vakfı tebrik etti. “Deprem bölgesindeki gençlerimizin yuva kurmalarına vesile olan Mehir Vakfı, 81 ilimizde 20 bini aşkın çifte düğün ve çeyiz desteği verdi” dedi. Ayrıca, 2025 Aile Yılı kapsamında gençlere yönelik desteklerin artırıldığını da hatırlattı.

Vakıf Çalışmalarının Sürekliliği

Son 23 yılda restore edilen vakıf kültür varlıklarının sayısının 5 bin 927’ye ulaştığını belirten Erdoğan, “Bu çalışmalarda tam 12,3 milyar lira büyüklüğünde kaynak kullanıldı” açıklamasını yaptı. Ayrıca, asrın felaketinden etkilenen eserlerin onarım süreçlerinin başlatıldığını belirtti. Bosna Hersek, Kosova ve Makedonya gibi bölgelerdeki restorasyon çalışmalarının da başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Programın Katılımcıları

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bu anlamlı program, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserinin ülkemize ve kültürümüze hayırlı olması dileğiyle katılımcılara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakıf kültürünü yaşatmanın önemini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.