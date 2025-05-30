Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizsiz Ekonomi Özlemimiz Var

İSTANBUL DÜNYA İSLAM EKONOMİSİ ZİRVESİ’NDE KONUŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleşen “2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi”nde konuşma yaptı. Ekonomik konularda önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca hükümet olarak mevcut ekonomi programını, istenen hedeflere ulaşılana kadar sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı. Erdoğan, temel öncelikleri olan enflasyonda belirgin iyileşmeler kaydettiklerini ifade ederek, “Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonu tek haneli seviyelere indireceğiz. Biz cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz.” dedi.

TİCARET VE İŞ BİRLİĞİ ÜZERİNE VURGULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyası arasında ticaret, yatırım, finans ve iş birliği olanaklarını artırmanın önemine dikkat çekti. “İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, yatırım, finans ve iş birliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor. Aramızdaki ticaret imkanları çoğalmalı, İslam dünyası iş birliğini artırmalı.” dedi. Ekonomide üretim, ticaret ve sosyal hayatta faizin yol açtığı sorunlara dikkat çeken Erdoğan, muhalefetin faizsiz sistemi savunmasına rağmen bu konuda kararlı durmadıklarını söyledi. “Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız.” diyerek alternatif çözümler üreteceklerini belirtti. Ayrıca, katılım bankacılığının yüzde 8,1 oranında kalmasını yeterli bulmadıklarını dile getirdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Cumhurbaşkanı, ticaret savaşlarının etkisiyle büyüyen zorluklara rağmen Türkiye’nin hedeflerine ulaşma çabasında olduğunu aktardı. “İyi gidiyoruz. Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor. Komşumuz Suriye istikrara kavuşuyor.” diye belirtti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili görüşmelere İstanbul’un ev sahipliği yapacağına ve Gazze’de ateşkes sağlanması için çalışmalara devam ettiklerine vurguladı. İçeride terörsüz bir Türkiye hedefinde ilerlerken, toplumun büyük çoğunluğunun bu sürece destek verdiğini ifade etti. “40 yıl boyunca kayıplarımız haricinde 2 trilyon dolara mal olan beladan kurtulmaya çok yakınız.” sözleriyle dikkat çekti.

ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİNE YÖNELİK HEDEFLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi programlarında önemli mesafeler katettiklerini belirterek, “Temel önceliğimiz olan enflasyonda gözle görülür iyileşmeler kaydettik.” dedi. Nisan ayında enflasyon oranının son 40 ayın en düşük seviyesine gerilediğini vurguladı. “Enflasyonu tek haneli seviyelere indireceğiz. Ekonomimizin çökmesini umuyorlar, muvaffak olamayacaklar.” diyerek yeni destek paketlerini hızla hayata geçireceklerinin altını çizdi. Ayrıca, İslami finansın sunduğu etik, adil ve sürdürülebilir yaklaşımların değerlendirileceğini belirtti.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ DUYURUSU

Cumhurbaşkanı, emeklilere ilişkin de müjdeyi vererek, “Emeklilerimizin 4 bin lira olan Kurban Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağız.” dedi. Bu açıklama, emeklilerin bayram öncesi rahatlamalarına katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.