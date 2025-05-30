Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faizsiz Ekonomiye Desteğini Sürdürecek

FAİZSİZ EKONOMİYE YÖNELİŞİ VURGULADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tayyip Erdoğan olarak, şahsen faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim. Tıpkı ‘Dünya 5’ten büyüktür’ itirazımızda olduğu gibi, faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için de mücadeleden geri durmayacağız.” açıklamasında bulundu. Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, alternatif paradigmalara duyulan ihtiyacın giderek arttığını ifade etti. Ekonomi ve finans alanında insan odaklı, adaletli, merhametli ve sorumlu bir paradigma talebinin yükseldiğini belirten Erdoğan, mevcut küresel ekonomik sistemin eşitsizlikleri beslediğini, insani değerleri geri planda bıraktığını söyledi.

MEVCUT EKONOMİK SİSTEMİN YETERSİZLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut sistemin bu haliyle devam edemeyeceğini ifade etti. Uzman ve düşünürlerin de bu durumu ifade ettiğini dile getirdi. “Yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca faize dayalı ekonomik sistemle kararlılıkla mücadele etmiş bir kardeşinizim.” diyen Erdoğan, gelir adaletini bozan ve milyarlarca insanı yalnızca birkaç kişinin çıkarları doğrultusunda sürdüren çarpık sisteme karşı daima itiraz ettiğini belirtti. Ayrıca, faiz ve faize dayalı ekonomik sistemin meşru olmadığını sık sık vurguladığını hatırlattı.

ALTERNATİF MODELLERE İHTİYAÇ

Faizin ekonomide, üretimde, ticarette ve sosyal yaşamda yarattığı olumsuzluklara dikkat çeken Erdoğan, “Rantiyenin sesi olan muhalefet, hemen her konuda olduğu gibi bunda da karşımıza dikildi.” dedi. Erdoğan, doğru olan politikaları destekleyecek yerli ve milli duruş sergileyemediklerini aktardı. İnsanı faize mahkum bırakan küresel sisteme karşı çıkmanın önemli bir duruş olduğunu belirtti. “Bunu yaparken sadece itirazla yetinmeyeceğim, alternatiflerini de üreteceğim.” ifadesiyle sorumluluğunu ortaya koydu.

KATILIM BANKACILIĞI VE İSLAMİ EKONOMİ

Erdoğan, katılım bankacılığına dair ülkesindeki oranların yetersiz olduğunu belirterek, “Tüm teşviklerimize rağmen, ülkemizde katılım bankacılığının yüzde 8,1 oranında kalmasını açıkçası biz yeterli bulmuyoruz.” dedi. AlBaraka Zirveleri’nin, İslami ekonomi ilkeleri çerçevesinde önemli bir rol üstlendiğini aktaran Erdoğan, bu tür platformların İslam dünyasındaki stratejilerin şekillendirilmesine katkı sağladığını savundu.

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SORUNLAR

Küresel ticaret savaşlarının ve jeopolitik risklerin yükseldiği zorlu dönemden geçildiğinin altını çizen Erdoğan, “Yüksek küresel boşluk, yaşlanan nüfus, iklim değişikliği gibi yapısal sorunlar global büyüme üzerinde baskılar oluşturuyor.” dedi. Avrupa Birliği’nin önemli bir pazar olduğunu ifade eden Erdoğan, bu bölgedeki büyümenin son iki yılda yalnızca yüzde 0,8 seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

DEPREM FELAKETİ SONRASI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin doğrudan ekonomik maliyeti 105 milyar doları bulan deprem felaketi sonrası iyileştirme çalışmaları yaptığını belirtti. Son iki yılda bu amaçla harcanan kaynak tutarının 75 milyar doları bulduğunu ifade etti. 201 bin konutun anahtarını teslim ettiklerini, yıl sonuna kadar 252 bin konutun daha teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

BÖLGESEL GELİŞMELER VE İSTİKRAR

Suriye’deki durumu ele alan Erdoğan, Türkiye’nin insanlara katkı sağlamaya devam ettiğini ve bu ülkenin istikrara kavuştuğunu vurguladı. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşına dair İstanbul’un tekrar ev sahipliği yapma hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefine ilerlediklerinin altını çizerken, bu sürecin destek gördüğünü belirtti. “Ülkemizin 2 trilyon dolara mal olan bir beladan kurtulmaya çok yakınız.” diyerek umut verdi.