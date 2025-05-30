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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe’yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI’NIN KABULÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko basketbol takımını Vahdettin Köşkü’nde ağırladı. Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four finalinde Fransa’nın Monaco takımını 81-70 yenerek bu önemli başarıyı elde etti.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Başarıları nedeniyle Fenerbahçe Beko basketbol takımına övgülerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımın uluslararası arenada elde ettiği bu şampiyonluğun önemin altını çizdi. Bu zaferin, Türk basketbolu için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

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