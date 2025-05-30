Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe’yi Kutladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KABULÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko basketbol takımını ağırladı. Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen bu kabulde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basketbolcular ve teknik heyet tebrik edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

TAKIM KAPTANINDAN HEDİYELER

Kabul sırasında takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a forma hediye etti. Ayrıca Fenerbahçe Beko’nun maskotu Yellow, peluş Yellow ile takımı temsil eden sevimli bir hediye sundu. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.