Cumhurbaşkanı Erdoğan, “FETÖ’nün Tahribatını Telafi Ettik” Dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu. Erdoğan, “Elhamdülillah 9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik” dedi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Erdoğan, mezun öğrencilere “Merhaba Harbiyeliler” diye seslenerek, Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarındaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencilere tebriklerini iletti.

MEZUNİYET TÖRENİNİN ANLAMILI TARİHİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet töreninin “Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı” olarak nitelendirilen Büyük Zafer’in 103’üncü yılına denk geldiğine dikkat çekti. “30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı kutluyorum. Kahraman ordumuzun, necip milletimizle yekvücut olup adeta devleşerek yazdığı Büyük Zafer’in 103’üncü yılı kutlu olsun” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü de kutlayan Erdoğan, Türk milletinin aziz hatırasını unutmadıklarını vurguladı.

MEZUN SAYISI VE GÖREVLERİ

Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı harp okullarından mezun olan teğmenleri tebrik eden Erdoğan, “Kara Harp Okulumuzdan 928, Deniz Harp Okulumuzdan 278, Hava Harp Okulumuzdan 199 olmak üzere toplamda 1,405 teğmenimiz mezun oldu. Harp okullarımızda toplam mezun sayısını 19 bin 735’e çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı. Mezunların, ordunun farklı kademelerinde görev alarak ülkenin gücüne güç katacaklarını belirtti.

ASKERİ EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile yapılan askeri işbirliği sürecine de değinerek, “Suriye ile işbirliğimizi askeri eğitim dahil geniş bir yelpazede ilerletiyoruz” dedi. Dost ve kardeş ülkelerle artan bir işbirliği ile askeri alandaki itibarın yükseldiğini ifade etti.

FETÖ’NÜN TEHDİTİ VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

“FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde oluşturduğu tahribatı telafi ettik” diyen Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin zafiyet bekleyenlere karşı güçlü duruş sergilediğini vurguladı. “30 Ağustos’ta milletimiz, zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini bir kez daha ispatladı” diye ekledi. Erdoğan, ordunun gücünün her geçen gün arttığını ve daha güçlü bir duruma geçtiğini belirtti.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ’NE KATKILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin eğitim sürecinde emeği geçen hocalara ve komutanlara teşekkür ederken, ordunun güçlendirilmesi adına teslimatları sürdürdüklerini belirtti. “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür” dedi. Mezun olan öğrencilere, meslek yaşamlarında devlet ve millete hizmet etmeleri hususunda tavsiyelerde bulundu.

SONUÇ VE TÖRENİN KAPANIŞI

Tören sonunda, mezunlara diplomalarının verilmesinin ardından önemli gelenekler icra edildi. Mezunlar 100. Yıl Marşı’nı okudu ve resmi geçiş yaptı. Erdoğan, konuşmasında mezun olunmanın sadece bir başlangıç olduğunu ve her bir öğrenci için büyük sorumluluklar taşıdıklarını belirtti, gelecekteki görevleri için başarılar diledi.