Cumhurbaşkanı Erdoğan Filenin Sultanları ile buluştu

ERDOĞAN, VOLEYBOL TAKIMIYLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İstanbul’da bir buluşma düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Filenin Sultanları” olarak bilinen takımın 2025 Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) elde ettikleri başarılar dolayısıyla oyuncuları tebrik etti.

GÖRÜŞMELERE KATILIM

Bu önemli görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da iştirak etti. Buluşma voleybol camiası için büyük bir öneme sahipken, Cumhurbaşkanı’nın destekleyici tutumu dikkat çekti.