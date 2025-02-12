Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti Geciktirilemez

ERDOĞAN’IN RESMİ ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Endonezya’nın Bogor şehrinde, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Subianto, Erdoğan’ı giriş kapısında karşıladı. İki lider, tören alanında konumlarını aldıktan sonra, askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı ve top atışı yapıldı. Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki karşılama töreninde Erdoğan ve Subianto, heyetlerini birbirlerine takdim etti. Tören kıtasını denetleyen iki lider, bina girişinde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde tokalaşarak basına poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda şeref defterini imzaladı ve ardından Subianto ile baş başa görüşmeye geçti.

YÜKSEK DÜZEYDE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile birlikte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı’na başkanlık etti. İki lider toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın açıklamalarından bazıları şöyle: “İlişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Filistin ve Suriye başta olmak üzere küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Enerji, tarım ve ticaret gibi çeşitli alanlarda 12 mutabakat metnini imzaladık. Kapsamlı bir ortak bildiriyi kabul ettik.”

TİCARET HEDEFİ

Erdoğan, ticaret hedeflerinin 10 milyar dolar seviyesine ulaşması ve dengeli bir şekilde yükseltilmesi yönünde yapacakları çalışmaları ele aldıklarını belirtti. “Ekonomik ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini önemsiyoruz. Endonezya’nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Gazze’nin yeniden inşasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir.” dedi. Ayrıca, “1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin Devleti’nin kurulması daha fazla geciktirilemez.” ifadelerini kullandı.

2050 YILI ORTAKLIĞI

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ise “2050 yılı Endonezya ve Türkiye ortaklığının 100. yılını hazırlamak için çok önemli bir dönüm noktasıdır.” şeklinde konuştu. Subianto, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk heyetine hoş geldiniz diyorum. İki ülkenin yüzyıllardır ilişkileri var ve Osmanlı’dan beri bağımız çok güçlü şekilde devam ediyor. Bugünkü görüşmemiz çok sıcak ve verimli şekilde gerçekleşti. En önemlisi, Endonezya ile Türkiye arasında ortaklığın güçlendirilmesi konusunda kararlıyız.” dedi. Ayrıca, sağlık sektörü ve savunma sanayi işbirliği konularında daha fazla destek vermek istediklerini belirtti.