Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray’ı kutladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATASARAY HEYETİNİ AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray’ın heyetini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle tek tek tokalaşan Erdoğan, 25. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.

Futbolcu Barış Alper Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a forma hediye ettiği kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bulundu. Muslera’nın eldiven hediyesine Erdoğan, ”Kalecilik mi yapacağım?” yanıtını verdi. Muslera ise, ”Çok iyi oyuncusun, biz gördük” şeklinde cevap verdi.

Erdoğan, Barış Alper Yılmaz’ı işaret ederek ”Bu gidiyor mu?” şeklinde bir soru sordu. Dursun Özbek ise kahkahalar eşliğinde ”Yok yok, burada nereye gidiyor?” diye yanıt verdi.