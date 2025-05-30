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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray’ı kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü’nün 25’inci kez Süper Lig’de şampiyon olmasının ardından kulübün yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde ağırladı. Ziyaret sırasında sıcak ve samimi anlar yaşandı.

HEDİYE FORMALAR

Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, isminin yazılı olduğu Galatasaray formasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti. Erdoğan, bu hediyeyi kabul ederken, “Formayı da 53 yapmış.” ifadesini kullandı. Barış Alper Yılmaz ise, “Her zaman.” diyerek yanıt verdi.

EĞLENCELİ DİYALOG

Ziyaret sırasında Erdoğan, Galatasaraylı futbolcuya Dursun Özbek’i göstererek, “Bu gidiyor mu?” diye sordu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Yok yok burada, nereye gidiyor?” şeklinde yanıt vererek mizahi bir ortam oluşturdu.

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