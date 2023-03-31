Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı’nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni’ne katılmak üzere bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

Depremden etkilenen 11 ilde 61 bin 726 konutun yapım süreci başlatıldı. Bu kapsamda, Gaziantep’te 7 bin 87 konut ve köy evi, Kilis’te ise 649 konut ve köy evi yapılacak.

Konutların temel atma töreni, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle atılacak.

Törenin ardından Erdoğan, depremzedelerle iftar yapacak.

Toplamda 650 bin konut ve köy evi inşa edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da “Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni”ne yaptığı konuşmada, yapılan planlamaya göre deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk 1 yıl içinde de 319 bin konut ve köy evi inşa edeceklerini söylemişti.

Adıyaman’da inşa edecekleri konut sayısının yaklaşık 50 bini, köy evi sayısının da 23 bin 640’ı bulacağını aktaran Erdoğan, “İster il ve ilçe merkezlerinde ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi içinde huzurla ve güvenle oturacak yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm projeleriyle diğer alanları da güvenli hale getireceğiz.” demişti.