Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki durumu eleştirdi

ERDOĞAN’IN İSLAM İŞBİRLİĞİ FORUMU’NDAKİ MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Üniversitesi’nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’na katıldı. Forumda yaptığı konuşmasında, “Netanyahu ve hükümeti, hiçbir kural, hukuk, ahlak, sınır tanımadan aylardır şımarıkça işledikleri zulümler sebebiyle şimdiden adlarını Hitler gibi, Pol Pot gibi çağımızın zalimlerinin yanına utançla yazdırmışlardır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrail üzerinde etkisi olan güçlerin Netanyahu’nun stratejilerine kapılmaması gerektiğini belirtti ve bu güçlerin nüfuzlarını, savaşın derinleşmesinden ziyade, bölgede ateşkesin sağlanması yönünde kullanmalarını istedi.

İSLAM DÜNYASININ ZORLUKLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının çetin bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “Savaş, çatışma, kaos, belirsizlik karşısında bulutlar, maalesef coğrafyamızın semalarını kaplamış durumda. Bilhassa son iki yıldır yüzümüzü nereye çevirsek bir yıkımla, bir dramla, yüreklerimizi sızlatan savaş ve insanlık suçlarıyla karşılaşıyoruz” dedi. Gazze’deki duruma dikkat çekerek, “Siyonist İsrail hükümeti, tüm dünyanın gözleri önünde ahlaksız ve arsız bir şekilde sivilleri, kadınları ve masum çocukları acımasızca katlediyor” şeklinde konuştu.

SAĞLIK ALTYAPISINA YAPILAN SALDIRILAR

Erdoğan, Gazze’deki sağlık sisteminin durumunu ele alarak, “Yüzde sekseni enkaz haline gelen işgal altındaki topraklarında, yasadışı yerleşim ve işgal politikasını hiçbir kural, kaide, norm, ilke tanımadan günden güne yaygınlaştırıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, saldırılar sonucunda yaklaşık bine yakın sağlık çalışanının şehit olduğunu hatırlatarak, “Bugün hastanelerinin zarar görmesinden şikayet eden İsrail, uluslararası kuruluşların verilerine göre yalnızca Gazze’de şimdiye kadar 700’den fazla sağlık birimine saldırı düzenledi” dedi.

SUSKUNLUĞUN SONUCU VE SORUMLULUK

Cumhurbaşkanı, Gazze’deki durumu görmezden gelenlerin de suç ortağı olduğunu vurgulayarak, “Elbette Gazze’deki soykırımın birinci sorumlusu Netanyahu hükümetidir. Ancak Netanyahu ve cinayet şebekesinin katliamlarına tam 21 aydır ses çıkarmayanlar da, kabul edelim ki bu suçlara ortak olmuşlardır” dedi. Bu durumun insanlığa karşı bir utanç olduğunu belirtti.

GERİ DÖNÜLEMEZ BİR NOKTA

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, “Hem Gazze’deki soykırım hem de İran’la olan çatışmalar maalesef süratle geri dönülmez bir noktaya doğru gitmektedir” diye konuştu. Tüm dünyaya seslenen Erdoğan, “Bu haydutluk ve cinnet hali bir an önce son bulmalıdır. Türkiye, bu yönde atılacak her doğru, her samimi adıma destek ve katkı vermeye hazırdır” dedi.