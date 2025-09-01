Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki vahşete durun

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu’nda bir dizi önemli açıklama yaptı. BM’nin küresel adaleti temsil eden bir platforma dönüşmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Filistin halkının yıllardır yaşadığı mezalimin son bulması için sorumluluk çağrısında bulundu.

SURİYE KONUSUNDA NET DURUŞ

Erdoğan, Suriye meselesine ilişkin Türkiye’nin duruşunu net bir şekilde ifade etti. “Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Tehditlere karşı duracağız” diyerek, yeni bir dönemin kapılarının aralandığını duyurdu. Bölgesel barış ve istikrar için destek sözü veren Erdoğan, enerji güvenliği, bağlantısallık ve sürdürülebilir kalkınma konularındaki Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın önemine de vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye’nin 2025 BM İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazze’de 63 bin kişi katledildi. Başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmeliyiz. Bebeklerin çocukların açlıktan öldüğü bir vahşeti durdurmamanın hiçbir izahı yoktur” diyerek, uluslararası toplumun acil harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Suriye’nin güvenliğine karşı her türlü girişime karşı çıkacaklarını vurgulayan Erdoğan, bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlamak amacıyla ortaklıkların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, “2025 yılında BM İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapma çalışmalarımız devam ediyor” diyerek, enerji güvenliğinin artırılmasına yönelik projelerin ve işbirliklerinin önemini vurguladı. Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile işbirliğini güçlendirme temennisinde bulunan Erdoğan, sorunlara ortak çözüm bulmanın önemini daha da belirgin hale getirdi.

TÜRKİYE’NİN VİZYONU

Cumhurbaşkanı Türkiye’nin vizyonunun, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde, sorunları diyalog, diplomasi ve işbirliği ruhuyla çözmek olduğunu dile getirdi. İstişarelerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunma niyetini de yineledi.