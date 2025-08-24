Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemileri Selamladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN GEMİLERE SELAMLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan Türk donanmasının öne çıkan gemilerini Dolmabahçe’den selamladı. Yerli imkânlarla üretilen askeri gemi TCG Anadolu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası TCG Savarona ve diğer gemiler TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Tören, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayarak Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli-Bebek, Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahında vatandaşlar tarafından takip edildi. Birçok kişi geçiş törenini cep telefonlarıyla kaydedip, #TeknofestMaviVatan etiketiyle sosyal medyada paylaştı.

GEÇİŞ TÖRENİ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden TCG Savarona, TCG Anadolu ve diğer 7 gemi ile gerçekleştirilen töreni izledi. Gemilerdeki askeri mürettebat Erdoğan’ı, Dolmabahçe’de 21 pare top atışı yaparak ve denizcilere özgü selamlama şekli olan çimariva ile karşıladı. Çalışma ofisinin açık alanında gemileri seyreden Erdoğan, mürettebat ve gemideki vatandaşlara el salladı. Ayrıca, Erdoğan TCG Anadolu gemisinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile telefon görüşmesi yaparak, “Savunma Bakanım, bütün Kuvvet Komutanlarım, hep birlikte şu anda sizleri selamlıyoruz.” ifadesinde bulundu.

Bu esnada, TCG Anadolu gemisindeki çocuklar kırmızı-beyaz balonları havaya bırakırken, ellerinde Türk bayrağı ve TEKNOFEST flaması taşıyan gençler “Mavi Vatan 30-31 Ağustos 2025 İstanbul Tersanesi Komutanlığı” yazılı pankart açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, selamlamalar sırasında eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Emine Erdoğan’ın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın rengine uygun beyaz kıyafet giydiği gözlemlendi. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen bu geçiş töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gemilere selam vermesinin ardından son buldu.