Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençler İçin Mücadele Veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun (TGSP) düzenlediği 4. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Terörün olmadığı, nifakın olmadığı, her köşesinde kardeşliğin egemen olduğu bir iklimi ülkemizde ve bölgemizde inşallah hep birlikte tesis edeceğiz. Allah’ın yardımı ve milletimizin hayır duasıyla önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye’ye, ardından terörsüz bölgeye vasıl olacağız.” şeklinde konuştu. Konuşmasında, ülkenin gençliğine umut dolu mesajlar verirken, karşılaştıkları zorluklara rağmen geleceğin kendilerine ait olduğunu belirtti. “Biz burada ev sahibiyiz. Burada doğduk, burada büyüdük, burada yaşıyoruz.” diyen Erdoğan, ülkedeki birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

GENÇLERE UYARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler için güçlü bir destek beklediğini ifade ederek, “Bu ülke 86 milyon olarak hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. Kimse bizi bölemez.” dedi. Gerekli olan bir konunun kimlik ve köken siyaseti olduğunu, fitne siyaseti döneminin kapandığını belirtti. Gençlerin hayallerini gerçekleştirmenin önündeki engelleri kaldırmak için çok çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, “23 yıllık iktidarımız boyunca gerçekten çok gayret sarf ettik.” ifadesini kullandı. Başörtüsü ve kılık kıyafet yasaklarının kaldırıldığını aktaran Erdoğan, gençlerin eğitim, siyaset ve teknoloji alanında daha fazla yer alması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarından gençlere daha fazla sahip çıkmalarını ve daha sıkı ilişki kurmalarını beklediğini belirtti. Programda emeği geçenleri de unutmadı ve teşekkür etti. Ardından ödül törenine geçildi. TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, Erdoğan’a bir hediye takdim etti ve Cumhurbaşkanı, ödülleri kazanan isimlere ödüllerini takdim etti. “Akademi” kategorisinde ödül alarak Mustafa Akgün, “Spor” kategorisinde ödül kazanan ampute milli futbolcu Barış Telli ve “Kültür-Sanat” kategorisinde ödülü Ceydanur Sarraç aldı.

ÖDÜL TÖRENİ VE ANMA

Erdoğan, “Teknoloji” kategorisinde Toprak Kaan Kahraman’a, “Aile Yılı Özel Ödülü”nü Aslı ve Talha Demirkapı’ya verdi. Ayrıca, trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammed Üsame Okutan’ın anısına hazırlanan “Gençlik Liderliği Eğitim Programı Vefa Ödülü”nü de Okutan’ın ağabeyi Enes Okutan’a takdim etti. “Girişimcilik” kategorisi ödülü İsmail Dinçer’e verilirken, program, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ödül alan isimlerle aile fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.