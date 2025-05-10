Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerbirliği’ni Tebrik Etti

TEBRİK MESAJI KAYNAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig’den Trendyol Süper Lig’e çıkmayı başaran Gençlerbirliği Spor Kulübü ve camiasını tebrik ediyor. Erdoğan, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımda, “Trendyol Süper Lig’e yükselen, Ankara’mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği’ni ve taraftarıyla birlikte tüm Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasını canıgönülden tebrik ediyorum.” şeklinde ifadelere yer verdi.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN BAŞARISI

Bu başarı, Gençlerbirliği’nin uzun süredir beklenen yükselişi olarak dikkat çekiyor. Kulübün taraftarları, gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek olmalarından büyük bir heyecan duyuyor. Bu durum, kulüp için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.