Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlere Teşekkür Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Gençlik Kapanış Programı’nda

COŞKU DOLU SALONDA GENÇLERE SESLENDİ

AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salondaki yüksek coşku karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. Konuşması sırasında bir anlığına durarak AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş’e dönen Erdoğan, salondaki coşkulu anların kaydedilip edilmediğini sordu. İbiş’ten olumlu yanıt alınca Erdoğan, “Hadi bakalım” diyerek konuşmasına devam etti.

GENÇLERE SEVGİ VE SAYGIYLA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıymetli gençlik kolları, İlçe ve İlçe Başkanlarımız, sevgili yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en içten duygularımla selamlıyorum. Sevgili gençler, sizleri ve gençlik kollarının tüm mensuplarını, Türkiye’nin tüm gençlerini saygıyla selamlıyorum. Tarihi, milleti, ülkesi, devleti ve bayrağı ile bütünleşmiş siz AK Parti gençleri, aşkınız ve sevdanız için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

GELİŞİM VE BÜYÜME VURGUSU YAPILDI

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise partinin istişare kültürünü her alanda sürdürdüğünü belirtti. İlk önce kadın kolları ile bir araya geldiklerinin altını çizen İbiş, “Gençliğin beklentileri, istekleri, kaygıları ve hedeflerini kamp süresince değerlendirme fırsatı bulduk. Türk gençliğinin fotoğrafını çektik. Bugünün güvencesi genç arkadaşlarımı selamlıyorum” dedi. Gençlerin AK Parti’nin siyasi adresi olduğunun altını çizen İbiş, 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanan gençlerin büyük bir çoğunluğunun partilerine destek verdiğini ifade etti.

GÜÇLENEREK YOL ALMAYA DEVAM EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ayrıca, “Son üç ayda ailemize 130 bin yeni üye katıldı. Partimize katılımlar devam ediyor. Türkiye’yi asırlık hedefleriyle buluşturacaksınız. Gençlerimiz kızıl elma peşinde ve bu sancağı yücelteceğinize inanıyorum” diyerek tarihte en büyük devrimlerin gençler tarafından yapıldığına dikkat çekti. Erdoğan, salondaki gençlerin, 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlere karşı duran yiğitleri örnek alarak ilerleyeceğini vurguladı.