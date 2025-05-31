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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gençleri Suç Ve Terörle Koruyoruz.”

GENÇLERİ KORUMA KARARIMIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin güvenliğiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, “Ülkemiz gençlerini suç örgütlerinin, terör örgütlerinin, çıkar şebekelerinin insafına bırakmamakta kararlıyız” diye belirtti. Bu ifade, gençlerin korunmasına yönelik güçlü bir iradeyi ortaya koyuyor.

DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK İÇİN

Erdoğan, gençlerin güvenliğini sağlamanın, ülkenin geleceğini korumanın temeli olduğunu vurguladı. Ülkenin genç neslinin, herhangi bir zarar görmeden sağlıklı bir ortamda yetişmesini sağlamak için gereken tüm adımları atacaklarını aktardı. Bu çerçevede yapılan çalışmaların, gençlerin daha güvenli bir geleceğe adım atmalarını hızlandıracağına dikkat çekti.

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