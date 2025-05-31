Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Zirvesi’ne Katılacak

ERDOĞAN İSTANBUL GENÇLİK ZİRVESİ’NE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek 4. Türkiye Gençlik Zirvesi’ne iştirak ediyor. Etkinlik, İstanbul’da saat 14.00’te başlayacak.

ÖZGÜR ÖZEL DÜZCE’DE MİTİNGE KATILACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinge katılmak için Düzce’ye gidiyor. Bu etkinlik de saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

BAKAN KURUM KONYA’DA ZİYARETLERDE BULUNACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’da AK Parti İl Başkanlığı’na ziyarette bulunacak. Bu ziyaret 11.30’da gerçekleşecek.

BİLİM SANAT MERKEZİ AÇILIYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van’da AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı’na ziyaret, Erciş Bilim Sanat Merkezinin açılışı, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ve AK Parti Van İl Başkanlığı’na ziyarette bulunacak. Bu etkinlikler 10.30 ile 16.00 arasında sürecek.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI ZİYARETLER YAPACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ’da Karamehmet Mahallesi’ni ziyaret edecek. Şehit öğretmen Neşe Alten’nin kabrini ziyaret edecek olan Dervişoğlu, partisinin Yahya Kemal Kültür Merkezi’nde genişletilmiş il divan toplantısına katılacak. Bu ziyaretler 11.30 ile 17.30 aralığında gerçekleşecek.

TBMM’DE KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Adalet Komisyonu, Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere saat 16.00’da toplanacak.

ENERJİ BAKANI ESKİŞEHİR’DE TEMASLARDA BULUNACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir’de çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere saat 15.00’te sahada olacak.

TARIM BAKANI MUŞ’TA BİR DİZİ ETKİNLİK YAPACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş’taki Valiliği ziyaret edecek, arıtma tesisini inceleyecek, Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap İnşaatı’nın temel atma törenine katılacak. Ayrıca, lisanslı depo açılışı yaparak AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak. Bu etkinlikler 10.00 ile 14.30 arasında sürdürülecek.

İSRAİL GAZZE’DE SALDIRILAR DÜZENLİYOR

İsrail, kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıların sonuçları ve insani yardım girişlerine engel olmasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

SPORDA ÖNE ÇIKAN ETKİNLİKLER

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul’da Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu’nun açılış törenine katılacak. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesi Fransa’nın Paris Saint Germain ile İtalya’nın Inter takımları arasında Almanya’nın Münih kentinde saat 22.00’de yapılacak.

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor ve Adana Demirspor-Gaziantep FK karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Bu maçların saatleri ise 16.00 ve 19.00 arası.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul’da Litvanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.00’da başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ ve Türk Telekom-Fenerbahçe Beko ikinci maçları gerçekleştirilecek. Bu karşılaşmalar saat 18.00 ve 20.30’da oynanacak.

DÜNYA ŞAMPİYONALARI DEVAM EDİYOR

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü’nün ev sahipliğinde Ankara’da devam ediyor; organizasyonun ikinci günü grup ve yarı final karşılaşmaları yapılacak. Ayrıca, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 2025 sezonu dokuzuncu ayağı İspanya Grand Prix’sinde sıralama turları gerçekleştirilecek. Teniste, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık’a da devam edilecek.

2025 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası ise Almanya’nın Leipzig kentinde ilerleyecek.