Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gök Kubbe Gurur Kaynağımızdır.” dedi

TEKNOLOJİ YATIRIMLARIYLA YERLİ SAVUNMA GÜCÜ ARTIRILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenen ‘Çelik Kubbe Teslimatları- Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yapılan yatırımların savunma sanayisinde önemli bir değişim yarattığını belirterek, “Burada durmayacak, daha fazla sayıda sistemi yeni yeteneklerle birlikte geliştirecek ve envantere kazandırmayı sürdüreceğiz. Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız” dedi.

ZAFER HAFTASINDA ÖNEMLİ HAMLELER

Erdoğan, Ağustos ayında kazanılan zaferleri hatırlatarak, “Bugün ise zafer haftasında bir başka gururu yaşıyoruz. Silahlı Kuvvetlerimize güç katacak ve savunma sanayimizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak üç değerli hamleyi birlikte yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Çelik Kubbe sisteminin en önemli hamle olduğunu kaydeden Erdoğan, “Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli atılıyor. Böylece ASELSAN açısından bu tarihi günde bir şirketin değil, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık yolculuğunun yeni bir safhasına şahitlik ediyoruz” dedi.

GÖK KUBBE SİSTEMLERİ TESLİM EDİLİYOR

Cumhurbaşkanı, hava savunma sistemlerinde kısa sürede önemli mesafe alındığını vurguladı ve “Bugün ilk olarak 460 milyon dolar değerinde toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerini ordumuza kazandırıyoruz. Kendi hava savunma sistemini ve elektronik harp yeteneklerini geliştiremeyen hiçbir ülke, güvenlik sınamaları karşısında geleceğine güvenle bakamaz” şeklinde konuştu.

SERİ ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Savunma sanayinde seri üretim konusunun önemine de değinen Erdoğan, “Bugün açılışını yaptığımız 280 milyon dolar değerindeki 14 tesisle üretim kapasitemizi ciddi şekilde artırıyoruz. Bu tesisler, genç mühendislerimize yeni çalışma alanları açacaktır” dedi. Tesislerin açılışının yanı sıra temel atma töreni ile dev bir yatırımın da başlangıcı yapıldı.

BÜYÜK SAVUNMA SANAYİ YATIRIMI

Cumhurbaşkanı, Oğulbey Teknoloji Üssü’nün 1,5 milyar dolarlık yatırımla inşa edileceğini belirterek, “Bu yatırım Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır” dedi. Oğulbey Teknoloji Üssü, Avrupa’nın en büyük entegre hava savunma tesisi olarak konumlanacak.

GENÇLERİMİZE YEPYENİ UFUKLAR AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışından ASELSAN’a dönen mühendis sayısının arttığını belirterek, “Biz gençlerimize yepyeni ufuklar kazandırıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin öncüleri olarak gençlerimizi dünya markası şirketlerimizde Türkiye’nin müreffeh geleceğini birlikte inşa etmeye davet ediyoruz” dedi.

ASELSAN, MİLLİ HEDEFİMİZİN SİMGESİ

Cumhurbaşkanı, ASELSAN’ın savunma sanayisinin kalbi olduğunu ve 1974 Kıbrıs Harekatı’ndan sonra bu alanda önemli dersler çıkarıldığını belirterek, “ASELSAN, 12 bin 500’den fazla çalışanıyla savunma sanayi şirketleri arasında önemli bir yere sahiptir” ifadelerini kullandı.

YERLİ SİSTEMLERLE GÜVENLİK SAĞLANIYOR

Erdoğan, Türkiye’nin kahraman ordusunun ihtiyaçlarını büyük oranda yerli sistemlerle karşıladığını, bu sayede yurt dışına gidecek kaynakların ülke içinde kalacağını belirtti. Geçtiğimiz yıl savunma sektöründe başarılı ihracat rakamları elde ettiklerini ve bu yıl da benzer başarı göstereceklerini ifade etti.

TEKNOLOJİYLE DÜNYAYA YÖN VEREN BİR ÜLKE OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin teknolojisiyle dünyaya yön veren bir ülke olacağını vurgulayarak, “İnsanımıza, gençlerimize güveniyoruz. Türkiye’de umut verici gelişmeler oluyor. Bugün açılışını yaptığımız tesisler, geleceğimize bıraktığımız değerli miraslardandır” dedi.

Törenin sonunda hediye takdimi yapıldı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okuduktan sonra temel atma işlemi gerçekleştirildi.