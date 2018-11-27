Erdoğan, Güney Amerika’ya gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Güney Amerika’ya gidecek.

Erdoğan, 2-3 Aralık’ta da Paraguay ve Venezuela’ya ziyaret gerçekleştirecek.

G20 Zirvesi, küresel gündemin başlıca konuları arasında yer alan sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme hedefine ulaşmak amacıyla yürütülen çalışmaların gözden geçirilmesi, uluslararası ticaret, kalkınma, istihdam, sağlık, dijitalleşmenin ekonomik ve sosyal etkileri, iklim değişikliği ile terörizm ve göç gibi konuların ele alınmasına imkan tanıyacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu vesileyle zirve katılımcısı bazı ülke liderleri ve uluslararası örgüt temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Buenos Aires’teki G20 Liderler Zirvesi’ni takiben Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2-3 Aralık 2018 tarihlerinde Paraguay ve Venezuela’ya resmi ziyarette bulunacak. Söz konusu ziyaretler, Türkiye’den Paraguay ve Venezuela’ya Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Paraguay ve Venezuela ziyaretleri sırasında anılan ülkelerle ikili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki konuların ele alınması ve ikili ilişkilerin daha ileri taşınmasına imkan verecek çeşitli anlaşmalar imzalanması öngörülüyor.

TRT