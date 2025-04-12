Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı’na kabul etti

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye’yi ziyaret eden Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze’yi ağırladı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler üzerine detaylı bir değerlendirme yapıldı.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan’ın gelecekteki süreçte dostluk ve iş birliğini her alanda daha da ileriye taşıyacağına inandığını belirtti. Erdoğan, “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının” tam kapasiteyle çalışmasını istediğini de vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin Gürcistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğini sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.