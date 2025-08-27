Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenliği vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni”nde bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, sokak çeteleri, suç örgütleri ve uyuşturucu tacirleriyle olan mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Kendisi “Şöhret geçici, şeref kalıcıdır. Yetki geçici, itibar kalıcıdır. Mevkii geçici, iz kalıcıdır. Sizin göreviniz iz bırakmaktır. İyilikte, adalette, merhamette, devlete ve millete hizmette iz bırakmak” sözleriyle katılımcılara seslendi.

KÜLTÜR VE DEĞERLER

Cumhurbaşkanı, bu ocağın kültürünün gerçek öz güven, sarsılmaz disiplin ve sakin cesaret olduğunu vurguladı. “Buradaki her bir arkadaşımdan meslek hayatı boyunca bu değerlere sıkı sıkıya sarılmasını istiyorum” diyen Erdoğan, hükümetin de güvenlik güçlerinin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri için gerekli imkanları sağlamaya devam edeceğini belirtti. Sokak çeteleri, suç örgütleri ve zehir tacirleriyle kararlılıkla mücadelesine devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, kendini kanundan üstün görenlerle de gerektiği gibi mücadele edeceklerini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ

“Türkiye’nin huzuruna kastedenler devletimizin Türk güvenlik güçlerinin çelikten iradesiyle karşılaşacaklardır” diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin köklerinin sağlam olduğunu ve asırlar boyunca özgürce yaşamaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, “Gelecek nesillere büyük ve güçlü Türkiye bırakacağız” diyerek, bu topraklardaki bin yıllık varlıklarını daha nice zaferlerle süsleyeceklerini vurguladı.

Erdoğan, Gazze ve diğer bölgelerde yaşanan zulümlerle ilgili de duyduğu üzüntüyü dile getirdi. “Açlıktan karınları sırtlarına yapışmış masum yavruların görüntüleri, kalp taşıyan her canlı gibi bizim de içimizi kanatıyor” ifadesini kullandı. Masum bir halkın soykırıma uğraması karşısında üzülmekten başka bir şey yapamadıklarını belirtirken, “Siyonist cinayet şebekesinin katliamlarına bu kadar devam edebilmesi hepimizi hüzünlendiriyor” dedi. Erdoğan, zalimlerin sonunda kaybedeceklerini ve her gün masumların hedef alındığı durumların hesaplarının sorulacağını ekledi.