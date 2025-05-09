Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Harcama Disiplini Sürdürüyoruz.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Depremin yol açtığı zararları hızlı bir şekilde sarma gayretinde olduklarını belirtti. Geçen yıl başlatılan harcama disiplini ve tasarruf önlemlerinin bu yıl da aynı kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

DEPREM SONRASI YAPILAN İŞLEMLER

Erdoğan, deprem gibi büyük felaketlerle başa çıkarken uygulanan politikaların önemine dikkat çekti. Yıllar içinde edinilen deneyimlerin, ülkenin karşılaştığı zorluklar karşısında daha etkili adımlar atılmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Bu süreçte tüm kaynakların etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

GENEL DEĞERLENDİRME

Kısa bir süre içerisinde yaraların sarılması için gereken tüm adımların atıldığına inandığını dile getiren Erdoğan, ülke olarak dayanışma ve yardımlaşma ruhunun güçlü olduğunu belirtti. “Depremin yaralarını hızlı bir şekilde sararken, harcama disiplini ve tasarruf tedbirlerini aynı kararlılıkla sürdürüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.