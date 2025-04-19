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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hastaları Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HASTA ZİYARETİNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret ediyor. Hastanenin açılış etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından tedavi gören hastalarla bir araya geldi. Tedavi altında olan çocuklar ve onların aileleriyle sohbet eden Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla da hatıra fotoğrafları çektiriyor.

BELEDİYE BAŞKANIYLA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ardından Bağcılar Belediyesine geçerek, Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Yıldız, bu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir hediye takdim ediyor.

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