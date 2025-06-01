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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Kuvvetleri’ni kutladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği paylaşımda, “Kahraman Türk ordumuzun gözde kuvveti, caydırıcı gücü, milletimizin göklerdeki gurur kaynağı Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.” sözlerini iletti.

HAVA ŞEHİTLERİNE ANI

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hava şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarına selamlarımı iletiyorum.” şeklindeki ifadeleriyle, hava kuvvetleri mensuplarının önemini vurguladı.

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