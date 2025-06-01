Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Kuvvetleri’ni kutladı

CUMHURBAŞKANINI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na bir kutlama mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan gelen bilgiye göre, Erdoğan, 1 Haziran tarihinin önemi dolayısıyla Kadıoğlu’na hitaben yazdığı mesajda, Türk ordusunun önemli bir gücü ve caydırıcılığı olarak tanımlanan Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluş yıl dönümünü en içten hislerle kutladığını ifade etti.

TÜRK HAVA K UVVETLERİ’NİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asırlara dayanan tecrübesi, üstün hız ve tahrip gücü ile dünya genelinde en iyi hava gücü konumunda bulunan Türk Hava Kuvvetleri’nin, ülkenin varlığı ve vatandaşların güvenliği için görevini her zaman eksiksiz yerine getirdiğini dile getirdi. Mesajında, “Türk bayrağının adeta göklerdeki sarsılmaz, yıkılmaz gönderi olan Türk Hava Kuvvetlerimiz, teknolojisine yapılan yatırımlar, insan kaynaklarının kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler ve milletimizin kendilerine duyduğu güvenle ülkemizin itibarını her zaman yükselten kurumlarımız arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri’nin bölgede ve dünyada üstlendiği tüm görevleri büyük bir başarıyla yerine getirerek tarih yazdığını, dostlarına güven, düşmanlarına ise korku saldığını vurguladı. Bu düşüncelerle Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı, hava şehitlerini rahmet ve minnetle andığını, görevlerini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarına da selam ve sevgilerini iletti.