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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hedefimiz Terör Belası’ndan Kurtulmaktır.”

TERÖRLE MÜCADELEDE HEDEFLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin birlik, bütünlük ve kardeşliğini tehdit eden terör unsurlarından kurtulmanın gerekliliğine vurgu yaptı. “Hedefimiz Türkiye’nin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini dinamitlemeye çalışan terör belasından artık tamamen kurtulmak ve geleceğe yürümektir” açıklamasında bulundu.

BAŞARILAR VE GELECEK

Erdoğan, terörle mücadelede önemli kazanımlar elde ettiklerinin altını çizdi. “Biz, terörle mücadelede önemli başarılar elde ettik” diyerek, bu konudaki kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade etti.

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