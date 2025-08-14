Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her konuda düşünmek zorundayız” dedi

ERDOĞAN’DAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz ama Terörsüz Türkiye’yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz. Türkiye’nin istikbal yürüyüşünde bir dönüm noktasını temsil eden bu hayırlı sürece katkı veren herkes, ismini tarihe yazdıracak. Komisyon çalışmalarını maksimalist ve popülist taleplerle yokuşa sürmenin vebali ise çok ağır olacak. Her kim, siyasi çıkarları uğruna bunu yaparsa, açık söylüyorum, ne bu millet onun yüzüne bakar, ne de gelecek nesiller onu affeder” dedi. Erdoğan, partisinin 24’üncü kuruluş yıl dönümü programında konuştu.

24 YILDAKİ BAŞARILAR VE TEŞEKKÜRLER

Erdoğan, “AK Parti bugün 24 yaşında. Bugün milletimizin sinesinden, yine aziz milletimizin iradesiyle doğan AK Partimizin 24’üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir iftiharla kutluyoruz. Bugün, ufuk ve istikametini milletimizin çizdiği ‘Anadolu ihtilali’nin 24’üncü senesini coşkuyla idrak ediyoruz” diye konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür eden Erdoğan, “Kuruluş yıl dönümü programımıza özel çiçek göndermek suretiyle büyük bir nezaket sergileyen Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi’nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

AK PARTİ AİLESİNE YENİ KATILIMLAR

Erdoğan, 24’üncü yılında AK Parti ailesini yeni katılımlarla büyüttüklerini belirterek, “Türkiye Yüzyılı’nın inşasına destek olmak amacıyla aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza ‘hoş geldiniz safalar getirdiniz’ diyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, partinin yeni üyelerine yönelik yapılan saldırılara karşı “Hadi oradan diyorum. Edepten payesi olmayan, bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüz” şeklinde tepki gösterdi.

CHP GENEL BAŞKANINA YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına da değinen Erdoğan, “Edepten, adaptan, asgari nezaketten yoksun bir siyasi dilin; ne ülkeye ne millete faydası olur. Beyefendi rahatsız olmuş, varsın olsun; onu daha çok rahatsız edeceğiz” dedi. Ayrıca, AK Parti’nin her bireyine kapılarının açık olduğunu vurguladı.

HİZMETLERİN DEVAMI VE YATIRIMLAR

Erdoğan, Türkiye’nin 28 Şubat dönemindeki sıkıntılarından bahsederek, “AK Parti, milletin umudu olarak, Türk siyasetinde güneş gibi doğmuştur” dedi. Eğitim, sağlık, sosyal yardımlar ve diğer alanlarda yapılan yatırımları sıralayarak, “Elde ettiğimiz bütün başarıların sahibi aziz milletimizdir” dedi.

TÜRKİYE’NİN FIRSAT DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin terör sorununu çözmek için tarihi bir fırsat yakaladığını belirterek, “Bu fırsatın heba edilmesine göz yummayacağız” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye” sürecinin önemine vurgu yaparak, milletin birliğini sağlamanın hedefleri arasında olduğunu dile getirdi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN KONUŞMASI

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa edip AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Yargıdan veya yargılanmaktan asla korkmadım. Tek derdim ülkeye ve Aydın’a hizmet etmek” diyerek hedeflerini açıkladı.

YENİ BELEDİYE BAŞKANLARINA ROZET TAKILDI

Erdoğan, partisinin yeni üyelerine rozetlerini takarak, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarını duyurdu. Aydın’dan gelen başkanların yanı sıra, diğer illerden de isimler yer aldı.