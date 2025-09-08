Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hukukun Kapsamını Vurguladı

YARGIYA SAYGIDAN VAZGEÇİLMEMELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı şeydir; tanımamak ayrı şeydir. Yanlış bulduğunuz kararlarla ilgili başvuru yolları ardına kadar açıktır. Gidersiniz, kanunda işaret edilen mahkemelere kararın gözden geçirilmesi için müracaat edersiniz ama ‘Ben mahkeme kararlarını tanımıyorum’ demek, hukuk devletine açıkça kafa tutmaktır” diye belirtti. Erdoğan, bu açıklamasıyla Kabine Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar verdi. İzmir’de gerçekleşen saldırıda şehit düşen emniyet mensuplarına rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Ayrıca, Çelik Kubbe ile hava savunmasında uluslararası düzeydeki gelişmelere dikkat çekerek, “ASELSAN’daki savunma sanayii şölenimiz, ülkemize karşı husumet besleyenlerde endişeye sebep olması, elbette anlaşılır bir durumdur ama burada asıl tuhaf olan ülkemiz içindeki kimi çevrelerin hazımsızlığıdır” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SANAYİ EN FAZLA HİZMETTE BULUNACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şu an Çelik Kubbe’nin amacının Türkiye’nin ve 86 milyon ferdi en üst düzeyde korumak olduğunu belirterek, “Savunma ürünleri, vatandaşlarımızı korumak için var. Hükümetimizin açtığı yollardan herkes faydalanacak ve Çelik Kubbe de 86 milyona hizmet edecektir” dedi. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in savunma sanayi ile ilgili Sinop’ta yaptığı açıklamaları eleştirdi. “Ana muhalefet partisi genel başkanının, Sinop’ta, savunma sanayii ile ilgili aynı yaklaşımı sergilemesi, bir başka basiretsizlik örneğidir. Söylediklerinin absürtlüğünü görecek kadar araştırma gereği duymuyor” şeklinde konuştu.

Erdoğan, Sinop’taki su ürünleri yetiştiriciliği hakkında bilgi vererek, “Su ürünleri ihracatımız 2002-2024 döneminde miktar olarak 10 katına, değer olarak 20 katına çıktı. Bu şehirde 4 yılda edilen başarı, büyümekle kalmayıp, 25 farklı ülkeye ihracat yapılmasına imkân tanıdı” dedi. Sinop’tan yapılan ihracatın Rusya’dan Peru’ya, Japonya’dan Almanya’ya kadar ulaşmasını örnek gösteren Erdoğan, bu noktada herhangi bir problem olmadığını vurguladı. Nükleer enerji konusuna da değinen Erdoğan, Türkiye’nin nükleer enerjiyi üretim portföyüne dahil etmek zorunda olduğunu belirtti.

NÜKLEER ENERJİ VE EKONOMİK GÖRÜNTÜ

Akkuyu Nükleer Santrali’nin devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatından kurtulacağını ifade eden Erdoğan, “Nükleer santrale karşı çıkmak, cehalet ürünü değilse ancak art niyetle açıklanabilir” dedi. Ekonomiyle ilgili de hedeflerinin büyüme yönünde olduğunu ve 2028 yılında kişi başına geliri 21 bin dolara çıkarma hedefi koyduklarını belirtti. “Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız.” derken, işsizlik oranını yüzde 8’in altına indirmeyi umut ettiklerini açıkladı.

ÇOCUK KORUMA VE DESTEĞİ

Erdoğan, 18 yaş altı suçlarında son dönemde yaşanan artışı ve bununla ilgili olarak kamuoyunda yürütülen tartışmaları takip ettiklerini belirtti. Genç suçlular üzerine eğilerek, sorunun çok yönlü bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi” ile küresel bir farkındalık oluşturmak istediklerini iletti. Yeni aile desteği programıyla ilgili de, “Kredi tutarını 250 bin liraya çıkarıyoruz” dedi.

ÜNİVERSİTE GENÇLERİNE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlerin barınma ihtiyaçlarına yönelik yeni adımlar attıklarını söyleyerek, KYK yurtlarının kapasitesinin 1 milyonu geçtiğini duyurdu. Bu yıl 1 milyon üniversitelinin yurtlarda güvenle barınacağını umduğunu belirtti.