Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Muhammed’i anıyor

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI VE ANMA PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Hz. Muhammed’in doğumunun insanlık için taşıdığı değeri vurgulayan Erdoğan, “İnsanlığın ufkuna bir güneş misali doğan peygamber efendimizin yer yüzünü teşriflerinin sene-i devriyesinde sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.” dedi. Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili kardeşlerim, bugün gönüllerimizin sultanının dünyayı şereflendirişinin 1500’üncü sene-i devriyesini idrâk ediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Fahrî Kainât Efendimizi bugün bir kez daha kemâl-i hürmetle, mahcûp ve müeddep bir hasretle yâd ediyorum.” şeklinde ifade etti.

AİLE YILI VE HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Muhammed’in aile hayatının en güzel örnekliğini teşkil ettiğini belirtti. “Aile Yılı” kapsamında aileye verilen önemi hatırlatan Erdoğan, yaşadığı dönemde kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü hatırlatarak Hz. Muhammed’in zamanı aşan tavsiyeleri ile yeni bir çağı başlattığını aktardı. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin günümüzde arttığını dile getiren Erdoğan, bu konuda Hz. Muhammed’in aile hayatının daha fazla öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

İSRAİL’E TEPKİ ve İSLAM DÜNYASINA VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya karşı sert bir tepki göstererek, “Şu anda Filistin’de olan, bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız.” ifadelerini kullandı. Daha sonra sözlerine şu şekilde devam etti: “Şu an kalbimizin yarısı buradaysa diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze’de, Filistin’de, Yemen, Sudan, Afganistan’dadır. Şu anda bizleri, ümmet şuuruyla kalplerimizi birleştiren, bizi birbirimize kenetleyen bağ, Muhammedi bir muhabbet bağıdır. Ümitsiz değiliz, olmayacağız, karamsar değiliz, olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere rağmen yeise asla kapılmayacağız.”