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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Brezilya’da Karşılama Töreni

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN BREZİLYA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galeao Hava Üssü’nde Türkiye’nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve Brezilya Dışişleri Bakanlığı’nın protokol yetkilileri tarafından karşılandı. Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brezilya’ya geldi.

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