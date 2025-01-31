Cumhurbaşkanı Erdoğan İbradı’da Cuma Namazı Kıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İBRADI’DA CUMA NAMAZI KILDI

Beraberinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte İbradı’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada taş örmeli ahşap minareli Tarihi Sururi Vezir Paşa Camisi’nde cuma namazını kıldı.

ERDOĞAN’DAN ÇOCUKLARA HEDİYE

Cami çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız çocuklarına oyuncak bebek, erkek çocuklarına ise oyuncak araba dağıttı. Vatandaşlarla selamlaşıp, sohbet eden Erdoğan, sonra İbradı Belediyesi’ni ziyaret etti. AK Parti’li Belediye Başkanı Hatice Sekmen, Erdoğan’a acılı tarhana, kuru fasulye ve yöre üzümlerinden yapılan pestil içeren bir sepet hediye etti.

ANTALYA İL KONGRESİNE GİDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye ziyaretinin ardından il kongresine katılmak üzere helikopterle Antalya’ya hareket etti.