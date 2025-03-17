Cumhurbaşkanı Erdoğan İftar Programında Konuştu

CUMHURBAŞKANININ İFTAR PROGRAMINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkezi’nde Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve MKYK üyeleriyle iftar programında konuşmalar yaptı. Erdoğan’ın açıklamalarında dikkat çeken hususlar arasında, “Bu mübarek günlerin şevki yılın diğer günlerindeki çalışmalarımızı da olumlu yönde etkilemektedir” ifadesi yer alıyor. Ayrıca, milletin birlik ve beraberliğinin en değerli unsurlarından olan Ramazan’ın ruhunu zehirlemeye çalışacak olanların da bulunduğuna vurgu yaptı.

RAMAZAN’IN MANEVİ ATMOSFERİNE GÖLGE DÜŞÜRME GAYRETİ

Erdoğan, “Bugün de Ramazan’ın manevi atmosferine gölge düşürmeye çalışanların olduğunun farkındayız” diyerek, insanların milli ve manevi değerlerinin sembollerine sahip çıkarken farklı yaşam tarzlarına da hoşgörüyle yaklaşmasının gerektiğini belirtti. Türkiye’nin beşeri zenginliğinin, uluslararası ve yerel tüm kötülüklere rağmen hala bir güç kaynağı olduğunun altını çizdi. Ülkedeki hiçbir kesimin kökeni, inancı ya da mezhebi sebebiyle ötekileştirilmediğini ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE GİRİŞİMİ VE EKONOMİK ALANDAKİ ADIMLAR

Cumhurbaşkanı, Terörsüz Türkiye girişimiyle ülkenin geçmişteki önemli sorunları çözmek için cesur adımlar attıklarının altını çizerken, mezhepçilik fitnesini engelleme çalışmalarına da değindi. Ekonomide yaşanan sıkıntılara çözüm olacak bir program uyguladıklarını ve bu yılın ardından sabit ve dar gelirli vatandaşların refah kaybını telafi edecek ciddi adımlar atmaya başlayacaklarını belirtti.

Erdoğan, “Ana muhalif cenahında yaşanan boş tartışmaların bizi ülkemizin asıl sorunlarına odaklanmaktan uzaklaştırmasına asla izin vermiyoruz” diyerek muhalefet partilerini eleştirdi. Kendi iç çekişmelerini ülkenin meselesi haline getirme çabalarının, gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını engelleyemeyeceğini aktardı. Belediyelerdeki yolsuzlukların, ana muhalefetteki vicdan sahibi partililerin bile tahammülünü zorladığını ifade etti.

GERÇEK İHTİYAÇLARA ODAKLANMAK

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin gerçek ihtiyaçları olan deprem, sağlık, tarım, enerji, ekonomi ve dış politika gibi konular üzerinde yoğunlaştıklarını, AK Parti’nin en önemli özelliğinin sürekli yenilenme kabiliyetine sahip olmasını vurguladı. “Bizim gündemimiz bellidir” diyerek, asıl meseleler üzerinden programlarını belirlediklerinin altını çizdi.