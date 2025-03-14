Cumhurbaşkanı Erdoğan İftarda Sağlık Çalışanlarıyla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği kapsamında sağlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı, “Her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddete asla müsamahamız yoktur. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır. İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı personel ile daha da güçlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

Erdoğan, İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yapılan iftar programında, sağlık çalışanlarının önemi hakkında dikkat çekti. “Ülkemizin 81 vilayetinde toplam 1,5 milyona ulaşan sağlık çalışanlarıma şükranlarımı sunuyorum” diyen Erdoğan, “Hekimlerle beraber tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Tıbbiyeliler İstikbal harbimizde hem cephe önünde hem cephe arkasında canlarını tehlikeye atmışlardı” diye ekledi.

Unutulmayan Çabalar

Cumhurbaşkanı, sağlık çalışanlarının gösterdiği emek ve fedakarlığın unutulmayacağını vurguladı. “Hocasından doktoruna, sağlık çalışanlarının tüm neferlerine hem pandemide hem de 6 Şubat depremlerinde verdikleri mücadeleleri gördük. Siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutmayız. Rabbim sizlerden ve tüm sağlık camiamızdan razı olsun” dedi.

Şehir Hastaneleri ve Sağlık Hizmetleri

Şehir hastanelerinin artışı konusunda da bilgi veren Erdoğan, “Bugün 25 şehir hastanemiz hizmete girdi. Toplamda 37 bin 367 yataklı 25 şehir hastanemiz var. 11 yeni şehir hastanesinin yapımı sürüyor. Hepsi tamamlandığında toplam 57 bin yatış kapasitesiyle 45 şehir hastanemiz olacak” şeklinde konuştu. Ayrıca evde sağlık hizmetleriyle 2 milyon 753 bin insana sağlık hizmeti ulaştırıldığını belirtti.

Sağlıkta Şiddet Yasağı

Cumhurbaşkanı, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti kesinlikle kabul etmediklerini yineleyerek, “Değişen ihtiyaçlara ve beklentilere yönelik adımlar atıyoruz. Sağlık çalışanlarında yaşanan şiddet konusunda hassasiyetimiz devam ediyor. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır” ifadelerini kullandı. 2025 yılı içerisinde, 37 bin hekim dışı personelin istihdam edileceğinin müjdesini veren Erdoğan, sağlık alanındaki eksikliklerin giderilmesi için çeşitli önlemler alacaklarını belirtti.