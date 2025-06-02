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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İhracat 111 Milyar Dolar”

İHRACATTA YENİ REKOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ihracatının 111 milyar dolara çıktığını duyurdu. Mal ihracatında son bir yıl içerisinde yüzde 1,9 oranında yani 5 milyar dolarlık bir net artış sağlandığını belirtti.

BÜYÜK HEDEFLERİN PEŞİNDEYİZ

Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Biz bunlar gibi küçük hesapların değil, büyük hedeflerin peşindeyiz” diyerek Türkiye’nin ekonomik hedefleri üzerinde durdu. Kabine toplantısının ardından gerçekleştirilen bu açıklamalar, ülkenin ihracatında ulaşmayı hedeflediği yeni düzeyleri vurguladı.

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