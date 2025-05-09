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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İhracat, Üretim Ve İstihdamdır.” – İSTANBUL

İHRACATIN ANLAMINI VURGULADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikte ihracatın önemine dikkat çekti. Erdoğan, “İhracat sadece döviz geliri değildir. İhracat üretimdir, istihdamdır, refahtır.” şeklinde açıklama yaptı. Bu ifadeleriyle, ihracatın ekonomik gelişime katkıları üzerinde durdu.

İHRACATIN TEMEL ROLÜ

Etkinlikte yer alan Cumhurbaşkanı, ihracatın ülke ekonomisindeki temel rolünü vurgulayarak, dış ticaretin artmasının istihdam yaratma ve ekonomik refahı yükseltme konusunda kilit önem taşıdığını dile getirdi. Bu bağlamda, ihracatın yalnızca finansal bir kazanım değil, aynı zamanda toplumsal fayda sağladığını belirtti.

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