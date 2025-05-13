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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meloni Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-İtalya ikili ilişkileri yanında bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı belirtildi.

BARİŞ VURGUSU

Erdoğan, görüşme sırasında, “Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır” olduğunu ifade etti. Ayrıca, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini vurguladı. Barışın sağlanması amacıyla gayretlerin artırılmasının önemine dikkat çekerek, uluslararası iş birliğinin gerekliliğini belirtti.

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