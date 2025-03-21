Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Açıklamalarından Öne Çıkanlar

SELAMLAMALAR VE RAMAZAN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir konuşma gerçekleştirdi. “Saygıdeğer arkadaşlarım, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.” diyerek, mübarek Ramazan’ın getirdiği huzuru vurguladı ve 85 milyon vatandaşı ile Türk dünyasındaki kardeşlerine selamlarını iletti. Ayrıca, “Nevruz coşkusunu paylaşan soydaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum.” diyerek kardeşlik mesajı verdi.

21 MART’I BAYRAM OLARAK İLAN ETME TEKLİFİ

Erdoğan, “Sizin heyecanınızı görünce burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart’ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız?” diyerek, bu tarihi bayram olarak ilan etme teklifinde bulundu. Bu önerisini ise cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya hazır olduğunu belirtti ve “Cumhur ittifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım.” çağrısını yaptı.

İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARINA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de devam eden İsrail saldırılarına da değindi. “Gazze’de tekrar başlayan İsrail saldırılarında şehit düşen masumlar siviller hepimizin yüreğini dağlıyor.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, bugüne kadar olduğu gibi Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini dile getirerek, “Şımardıkça şımaran bu katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz.” şeklinde güçlü bir mesaj verdi.