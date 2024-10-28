28 Ekim 2024 WhatsAppTwitterCopy URLFacebookLinkedinEmailYazdır Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Açıklamalarından Önemli Başlıklar SON DAKİKA “Berke İle 1 Puan Yorumları” İnegöl’de Bataklığa Saplanan Kız Çocuğu Kız Çocuklarının Köpeğe Otopsisi Yapılacak “Marapi Yanardağı’nda Patlama Faaliyetleri Artıyor” Şüpheli Çakarlı Araçla Suçüstü Yakaladı! Üzgünüm, bu isteği yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Manşet “Genoa İçin Her Şeyimi Vereceğim” Temmuz 2024’ten beri boşta olan Mario Balotelli, Serie A ekiplerinden Genoa ile sözleşme imzaladı. Gündem DMM’den ‘Yurtta Sulh Konseyi’ Açıklaması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, FETÖ'nün paylaştığı "Yurtta Sulh Konseyi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Daha Fazlası! “Genoa İçin Her Şeyimi Vereceğim” 3 saat ÖNCE DMM’den ‘Yurtta Sulh Konseyi’ Açıklaması 4 saat ÖNCE “2024 Altın Top’un Kazananı Rodri” 5 saat ÖNCE “Derbi Sonrası Spor Muhabirine Saldırı” 5 saat ÖNCE