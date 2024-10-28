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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Açıklamalarından Önemli Başlıklar

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Üzgünüm, bu isteği yerine getiremiyorum.

ÖNEMLİ

Manşet

“Genoa İçin Her Şeyimi Vereceğim”

Temmuz 2024’ten beri boşta olan Mario Balotelli, Serie A ekiplerinden Genoa ile sözleşme imzaladı.
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DMM’den ‘Yurtta Sulh Konseyi’ Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, FETÖ'nün paylaştığı "Yurtta Sulh Konseyi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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