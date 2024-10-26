“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu Konuşması Kitap Oldu”

KITAP HAZIRLANDI

İletişim Başkanlığı tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan bir kitap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmalarından yola çıkarak, dünya ve uluslararası topluma yaptığı önemli çağrıların gelecekteki nesiller için rehberlik etmesini amaçlıyor. Kitapta, Erdoğan’ın “Daha adil bir dünya mümkün” temasıyla dile getirdiği hakikatlerin yanı sıra, Gazze’deki katliam ve birçok ülkenin dile getirmekten kaçındığı sorunlar hatırlatılıyor.

GAZZE’DEKİ DRAM GÖZLER ÖNÜNDE

Gazze’deki insanlık dramının fotoğraflarla sergilendiği eser, Erdoğan’ın konuşmasında Filistin halkına uygulanan zulmün devam ettiği sürece Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanamayacağını belirttiği vurgulanıyor. Acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının, rehine-mahkum takasının yapılmasının ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde Gazze’ye ulaştırılmasının önemi üzerinde duruluyor.

ERDOĞAN’IN GÖRÜŞLERİ VE TALEPLERİ

Kitapta, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki hitabında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmen tanınması, terör örgütleri arasında ayrım yapılamayacağı, Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğu gerçeği, Sudan’daki çatışmaların sona ermesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği” gibi konulardaki görüşleri detaylı bir şekilde ele alınıyor. Ayrıca, Türkiye’nin Afrika ile olan dayanışmasını sürdürme kararlılığı ve Türk devletleri ile ilişkilerini güçlendirme taahhüdü de kitapta yer alıyor.

DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek uluslararası barış ve güvenliğin sadece beş ülkenin insafına bırakılamayacak kadar önemli olduğunu ifade ettiği bilgisi de kitapta öne çıkıyor.