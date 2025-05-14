Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Liderler Toplantısı, DÜNYA BASININDA

ORTA DOĞU’NUN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump, Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir toplantı yaptı. Görüşmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferans ile katılması, Türkiye’nin bölgesel diplomasi sahnesindeki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜNYA BASINI GÖRÜŞMEYİ YAKINDAN İZLEDİ

Toplantıda ABD’nin Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırma kararı açıklandı. Bu tarihsel karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi doğrultusunda alındı ve dünya basınında geniş yankı buldu. İngiliz The Guardian gazetesi, Erdoğan’ın Suriye’nin uluslararası izolasyonunun sona erdirilmesi sürecine aktif katkı sağladığına vurgu yaptı. Haberde, Erdoğan’ın isteğiyle Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının “tarihi önemde olduğu” kaydedildi ve bu buluşmanın, “Suriye’ye yeni bir başlangıç şansı tanıdığı” ifade edildi.

ERDOĞAN, TÜRKİYE’NİN AĞIRLIĞINI YENİDEN GÖSTERDİ

İngiliz Reuters haber ajansı, Erdoğan’ın Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını “tarihi önemde” olarak nitelendirdiğini bildirdi. Türkiye’nin uzun süredir bu adıma destek verdiğini belirten ajans, Erdoğan’ın bu kararın önemini özellikle vurguladığını aktardı. Bu görüşmenin, bölgesel diplomasi açısından kritik bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildi ve Erdoğan’ın bölgesel liderlerle aynı masa etrafında yer almasının Türkiye’nin jeopolitik ağırlığını yeniden gösterdiği belirtildi.

ERDOĞAN, OYUN KURAN LİDER KONUMUNDA

ABD merkezli The Washington Post, Erdoğan’ın bu zirveyle birlikte “uluslararası arenadaki büyük dönüşümünü” sağladığını yazdı. Gazete, “Erdoğan, Suriye ve Ukrayna gibi iki büyük kriz başlığında oyunu kuran lider konumunda” dedi. Erdoğan’ın Trump ile olan kişisel uyumuna vurgu yapılarak, “İki liderin karşılıklı pragmatizmi, Türkiye’nin bölgedeki rolünü daha da pekiştiriyor” denildi. Trump’ın Şara ile görüşmesinde Erdoğan’ın adını anarak, “Suriye’ye ikinci bir şans verilmesini en çok talep eden liderlerden biri Erdoğan’dı” sözleri de dikkat çekti.

ABD’NİN YAPTIRIMLARI KALDIRMASINDA TÜRKİYE’NİN ETKİSİ BÜYÜK

Sırbistan haber ajansı Tanjug, Trump’ın Riyad’daki görüşmesini “25 yıl aradan sonra ABD ile Suriye arasında ilk temas” olarak yorumladı. Görüşmede Erdoğan’ın da çevrim içi katıldığına dikkat çekildi. ABD’nin Suriye ile ilişkileri normalleştirme adımında hem Türkiye’nin hem de Suudi Arabistan’ın etkisi vurgulandı.

TÜRKİYE’NİN BÖLGEDEKİ ETKİSİ PEKİŞİYOR

The Jerusalem Post, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında anahtar ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtti. Haberde, Türkiye’nin bölgede giderek artan etkisine vurgu yapıldı.