Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Talimatıyla Rehineler Serbest Bırakıldı

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE ANLAŞMA SÜRECİ

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 7 Ekim 2023 tarihinden beri devam eden İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, yaklaşık 50 bin insanın hayatına mal oldu ve 100 binden fazla kişi yaralandı. Bu saldırıların sonlanmasına yönelik olarak 13 Ocak 2025’te Hamas ile İsrail arasında, esir, tutuklu ve hükümlü takası konusunda bir anlaşma sağlandı.

MİT’İN ROLÜ VE ATEŞKES ÇABALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin davasına verdiği önem doğrultusunda, MİT ve Dışişleri Bakanlığı, sürecin her aşamasında ateşkes sağlanması için ilgili tüm taraflarla sürekli temas içinde oldu. MİT, bu süreçte kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı bir rol üstlendi ve etkin bir istihbarat diplomasisi çalışması yürüttü.